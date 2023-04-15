Вердикт КС Франции по пенсионной реформе спровоцировал массовые беспорядки (видео)

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Демонстрации протеста в ряде городов Франции в пятницу переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) республики, одобрившего основные положения пенсионной реформы.

На стихийную акцию протеста в Париже вышли около 4 тыс. человек, сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные правоохранительных органов. Несколько групп манифестантов собрались у здания столичной мэрии. Они поджигали мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В Ренне агрессивно настроенные демонстранты напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В центре Нанта устроили пожар на трамвайных путях, столкновения манифестантов с полицией произошли у здания префектуры. Около 2,3 тыс. протестующих вышли на улицы Тулузы. Манифестации также проходят в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе, где правоохранители применили слезоточивый газ.