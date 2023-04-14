Халафов обвинил Армению в обострении ситуации в регионе

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Азербайджан продолжает усилия в направлении ликвидации последствий бывшего конфликта, а также укрепления мира и безопасности в регионе.

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С данным заявлением выступил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в узбекистанском Самарканде.

Халафов поведал о проектах, реализуемых правительством Азербайджана по масштабному восстановлению и развитию территорий, освобожденных от оккупации, и процессе реинтеграции населения армянского происхождения.

Заявив, что на фоне позитивных шагов, предпринятых Азербайджаном, Армения, наоборот, продолжает обострять ситуацию, дипломат проинформировал о попытках противоположной стороны, используя различные провокационные действия, подорвать последовательные усилия Азербайджана и международного сообщества в целом по установлению мира и нормализации отношений между двумя странами.

Он добавил, что 11 апреля в результате интенсивного обстрела подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении села Дыг Горусского района позиций азербайджанской армии на территории Лачинского района Азербайджана были убиты и ранены военнослужащие азербайджанской армии.

Х.Халафов также сказал, что на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению подобные провокации со стороны Армении являются наглядным примером ее незаинтересованности в мирном процессе.