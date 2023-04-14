Ованнисян: Непонятно, что Захарова требует разъяснений

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Требование МИД России к Еревану объяснить участие армянских военных в учениях США и НАТО непонятно, заявил секретарь правящей фракции в парламенте Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Немного непонятно, что [официальный представитель МИД России] Мария Захарова требует разъяснений.

Армения сохраняет теплые дружеские отношении со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил», — сказал парламентарий (цитата по «Спутнику»).

Он напомнил, что Ереван руководствуется собственными государственными интересами.