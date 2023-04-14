МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и флага

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МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага, ему выразили протест, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы осуждаем отвратительное нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, и наш славный флаг в Дании сегодня», — говорится в заявлении МИД.

Несмотря на все предупреждения Анкары, недопустимо, что «эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова», добавили там.

«Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — заявили в МИД.