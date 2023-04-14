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Гафарова обвинила армянского коллегу во лжи

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«Как представитель страны, которая уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила землю и реки во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, спикер парламента Армении не имеет морального права говорить о какой-либо «экологической обеспокоенности» на суверенных территориях Азербайджана».

Согласно информации Милли Меджлиса, об этом спикер Сахиба Гафарова заявила на брифинге по итогам 55-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в ответ на необоснованные заявления спикера парламента Армении.

Сахиба Гафарова отметила, что абсурдность претензий армянского спикера заключается в том, что эти претензии против Азербайджана выдвинуты представителем страны, которая осуществляла этнические чистки и массовые убийства в течение 30-летней оккупации, вынудила около 1 миллион азербайджанцев покинуть родные края, уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану.

Спикер также подчеркнула, что претензии относительно «оккупации» Азербайджаном суверенной территории Армении совершенно беспочвенны.

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