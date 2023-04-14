«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос почти на 68 процентов

tovarooborot rost

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января — марта 2023 года составил $1,057 млрд, что на 67,5% больше аналогичного показателя в прошлом году. Об этом в пятницу сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По данным ведомства, в январе — марте экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $260,96 млн (на 68,2% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ — $796,299 млн (на 67,2% превышает аналогичный показатель прошлого года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам первого квартала заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 8,98% всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в прошлом году составила 7,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
tovarooborot rost
Экономика

Товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос почти на 68 процентов

2023/04/14, 18:45
manat
Экономика

Госкомстат сообщает о росте среднемесячной зарплаты в Азербайджане на 11,2%

2023/04/14, 13:52
gaz16
Экономика

Турция продолжит закупки газа из РФ после начала использования своего месторождения

2023/04/14, 10:20
gaz11
Экономика

Чавушоглу напомнил о транзите азербайджанского газа в соседние страны

2023/04/14, 00:24
iraero
Экономика

Рейсы «ИрАэро» свяжут Пермь и Баку

2023/04/13, 18:01
16813865313929317121 1000x669
Экономика

Алиев сообщил о заинтересованности Баку в инвестировании в Боснию и Герцеговину

2023/04/13, 17:12
1012179108 0 0 3072 1728 1920x0 80 0 0 cbc5fd6b9297f9409c5ec5201ea553d5
Экономика

Трибунал обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации «Нафтогазу Украины»

2023/04/13, 13:04
gaz3
Экономика

Турция и Болгария нарастят поставки газа из Азербайджана

2023/04/12, 23:21
chavush1 1
Экономика

Чавушоглу: Турция и Азербайджан пытаются помочь странам Юго-Восточной Европы

2023/04/12, 21:41