Товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос почти на 68 процентов

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Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января — марта 2023 года составил $1,057 млрд, что на 67,5% больше аналогичного показателя в прошлом году. Об этом в пятницу сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По данным ведомства, в январе — марте экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $260,96 млн (на 68,2% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ — $796,299 млн (на 67,2% превышает аналогичный показатель прошлого года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам первого квартала заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 8,98% всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в прошлом году составила 7,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.