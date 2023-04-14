Минобороны России снова начало упоминать «вагнеровцев» в сводках

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В сегодняшнем брифинге Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» «ведут боевые действия высокой интенсивности» по овладению кварталами в западных районах Бахмута. Поддержку им, как утверждает Минобороны, оказывают действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск.

Минобороны не так часто упоминает «ЧВК Вагнера» в своих сводках, отмечают росСМИ. Впервые это произошло 13 января, когда ведомство в отдельном сообщении отметило «мужественные и самоотверженные действия» «вагнеровцев» при взятии Соледара. В следующий раз ЧВК появилась в сводках только на этой неделе и упоминалась уже в связи со штурмом Бахмута, тяжелые бои за который продолжаются уже более полугода.

В конце февраля 2023 года основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин пожаловался на «снарядный голод» и обвинил Минобороны в «прямом противодействии», назвав это попыткой уничтожить ЧВК. Минобороны в ответ заявило об «экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов», воюющих в Бахмуте.