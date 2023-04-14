Лавров и Мирзоян обсудили активизацию усилий по азербайджано-армянскому урегулированию

106 Просмотров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ активизацию усилий по азербайджано-армянскому урегулированию и дальнейшие дипломатические контакты.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена важность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Условлено о дальнейших контактах по дипломатической линии.