«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Баку школьников проинформировали о важности экономии воды (фото)

IMG 1044

Уже некоторое время успешно реализуется работа в рамках акции «Bir Damcı», которая акцентирует внимание населения страны на привычках рационального использования воды. Основной целью нынешней акции является проведение воспитательной работы среди учащихся младших классов общеобразовательных школ, расположенных в столице и близлежащих поселках.

С этой целью организаторы проекта посетили общеобразовательные школы и провели встречи с учащимися 3-6 классов, а также выступили с презентацией о важности экономного использования воды.

Организация встреч в преддверии 15 апреля – Дня экологических знаний служит повышению осведомленности школьников о важности сохранения ресурсов, которые нам подарила природа.

В ходе презентации ученики были проинформированы о цели акции, важности рационального использования воды, способах ее экономии в повседневной жизни и опасностях, которые могут поджидать нас в будущем. Участники проекта подарили школьникам книгу «Bir Damcı», а также различные сувениры.

Во время встреч со школьниками организаторы также проинформировали о конкурсе рисунков, организованном в рамках проекта, призвали их принять участие в этом конкурсе, чтобы выиграть подарок и проявить свои творческие способности.

Во встречах, которые продолжатся в ближайшие дни, примут участие члены экоклуба, действующего при Республиканском центре развития детей и молодежи Минобрнауки в 20 школах. Следует отметить, что ранее в рамках проекта в школах развешивались образовательные плакаты.

Кампания «Bir damcı» проводится Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и Общественным объединением IDEA.

Подробную информацию о кампании можно получить на сайте birdamci.az, в соцсетях Facebook и Instagram.

Теги:
Из этой рубрики
31 11
Общество

Депутаты Милли Меджлиса летят в Украину

2023/04/14, 17:25
IMG 1044
Общество

В Баку школьников проинформировали о важности экономии воды (фото)

2023/04/14, 17:10
izbienie azebaydjanskogo voina podlimi armanami
Общество

В БДИПЧ прокомментировали пытки азербайджанского солдата в Армении

2023/04/14, 16:46
umayra
Общество

Умайра Тагиева в интервью «Минвалу»: Последняя экспедиция привезла неутешительные данные

2023/04/14, 15:21
643931eae227f643931eae22801681469930643931eae227c643931eae227d
Общество

МЧС закрыло баню в Баку (фото)

2023/04/14, 15:06
643927e74d331643927e74d3321681467367643927e74d32d643927e74d32e
Общество

На Каспии задержан мужчина, забиравший отправленные из Ирана автомат и наркотики (видео)

2023/04/14, 14:37
ilham aliyev main photo 200320 3
Общество

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

2023/04/14, 14:32
29627430
Общество

Более 10 тысяч мальков каспийского лосося выпущены в Каспий

2023/04/14, 14:24
yay f sli146584162114664875851498024013 1 1529496625
Общество

Завтра в Азербайджане прогреется до 27 градусов

2023/04/14, 13:14