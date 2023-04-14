В Баку школьников проинформировали о важности экономии воды (фото)

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Уже некоторое время успешно реализуется работа в рамках акции «Bir Damcı», которая акцентирует внимание населения страны на привычках рационального использования воды. Основной целью нынешней акции является проведение воспитательной работы среди учащихся младших классов общеобразовательных школ, расположенных в столице и близлежащих поселках.

С этой целью организаторы проекта посетили общеобразовательные школы и провели встречи с учащимися 3-6 классов, а также выступили с презентацией о важности экономного использования воды.

Организация встреч в преддверии 15 апреля – Дня экологических знаний служит повышению осведомленности школьников о важности сохранения ресурсов, которые нам подарила природа.

В ходе презентации ученики были проинформированы о цели акции, важности рационального использования воды, способах ее экономии в повседневной жизни и опасностях, которые могут поджидать нас в будущем. Участники проекта подарили школьникам книгу «Bir Damcı», а также различные сувениры.

Во время встреч со школьниками организаторы также проинформировали о конкурсе рисунков, организованном в рамках проекта, призвали их принять участие в этом конкурсе, чтобы выиграть подарок и проявить свои творческие способности.

Во встречах, которые продолжатся в ближайшие дни, примут участие члены экоклуба, действующего при Республиканском центре развития детей и молодежи Минобрнауки в 20 школах. Следует отметить, что ранее в рамках проекта в школах развешивались образовательные плакаты.

Кампания «Bir damcı» проводится Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и Общественным объединением IDEA.

Подробную информацию о кампании можно получить на сайте birdamci.az, в соцсетях Facebook и Instagram.