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«Я тоже азербайджанец»: Велаяти исключил войну между Азербайджаном и Ираном

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Советник по международным вопросам верховного религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи Али Акбар Велаяти опубликовал статью под заголовком «Я тоже азербайджанец».

В статье, которое публикует госагентство «ИРНА», Велаяти поделился мнениями об исторических отношениях между народами Ирана и Азербайджана.

Он отмечает, что азербайджанский народ продвигает свою страну вперед и подчеркивает необходимость выполнить поставленные задачи для установления мира и спокойствия в регионе.

Велаяти также исключил войну между Азербайджаном и Ираном.

«После Исламской революции Исламская Республика Иран не нападала ни на одну из 15 соседних стран и не будет инициировать войны. Я твердо верю, что Исламская Республика Иран не только защищает свои интересы и безопасность, но также защищает интересы и безопасность соседних стран в регионе и считает это одной из своих региональных обязанностей.

Иран разберется со всем, что нарушает безопасность региона, и мы ясно даем понять, что мечты некоторых стран с ложной идентичностью, таких как сионистский режим, и экспансионистской сущностью, такой как Соединенные Штаты, останутся в их сердцах, и между двумя странами не будет войны», — подчеркнул он.

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