В Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине

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Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Associated Press.

«Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта», — сказал он.

Также министр добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения «в соответствии с законами и правилами».

«Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции», — сказал Цинь.