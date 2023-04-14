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Госкомстат сообщает о росте среднемесячной зарплаты в Азербайджане на 11,2%

manat

В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 855 манатов.

Об этом сообщает Госкомстат.

По состоянию на 1 марта текущего года численность наемных работников в экономике страны увеличилась на 33,7 тыс. человек или на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 млн. 715,8 тыс. человек. Из них 901 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 814,8 тыс. человек — в негосударственном секторе.

Номинальный объем ВВП Азербайджана в I-ом квартале 2023 года составил 30 млрд 310,6 млн манатов, реальный рост экономики составил 0,4%, сообщили в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, ненефтегазовый сектор вырос на 4,9%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 3,9%.

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-марте 2023 года составили 3 млрд 523,1 млн манатов, что на 40,3% больше показателя первого квартала 2022 года

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