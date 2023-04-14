В WhatsApp появится новая функция

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Администрация мессенджера WhatsApp рассказала о новых функциях сервиса, которые будут добавлены в ближайшие месяцы. Они будут направлены на усиление уровня приватности и безопасности пользователей, говорится в сообщении компании.

Прежде всего, при переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство теперь от пользователя будет требоваться подтверждение действия на старом устройстве.

«Благодаря этой функции, если кто-то другой попытается перенести ваш аккаунт на новое устройство без вашего ведома, вы получите оповещение», — утверждают в администрации мессенджера.

Кроме того, сообщается о дополнительных мерах проверки всех аккаунтов для защиты от взломов — эта функция будет работать автоматически, не требуя никаких действий от пользователя.

Также в WhatsApp появится функция проверки кодов безопасности в разделе «Шифрование». Это поможет пользователю убедиться в том, что его переписка с собеседником защищена от вторжений извне.