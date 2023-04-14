«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Разведка Великобритании: ЧВК «Вагнер» возобновили наступление, ВСУ отходят

photo 2023 03 06 16 07 32

Российская армия и ЧВК «Вагнер» улучшили взаимодействие в Бахмуте и возобновили наступление, ВСУ организованно отходят. Об этом сообщает разведка Великобритании.

В частности, сообщается, что штурмовые группы «Вагнера» продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов — севернее и южнее.

Украинские силы испытывают значительные сложности со снабжением, но с тех позиций, которые они были вынуждены уступить, они отошли организованно, говорится в свежем отчете.

При этом в отчете говорится, что «украинские войска все еще обороняются в западных районах города», но в последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артобстрелу.

Теги:
Из этой рубрики
61945018 101 e1660546397646
Армия

«Утечка» Пентагона: Российский спецназ понес ошеломляющие потери в Украине

2023/04/14, 13:24
b06db083d3485c3a8339ca15e1976671
Армия

Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного образования (фото)

2023/04/14, 13:06
photo 2023 03 06 16 07 32
Армия

Разведка Великобритании: ЧВК «Вагнер» возобновили наступление, ВСУ отходят

2023/04/14, 12:46
flot rossii
Армия

Россия привела свой Тихоокеанский флот в высшую степень боеготовности

2023/04/14, 12:42
armen grigor1
Армия

Григорян рассказал, зачем Армения примет участие в учениях США

2023/04/14, 09:18
reznikov3
Армия

Резников: Потопление «Москвы» изменило ход истории

2023/04/14, 00:45
raket12
Армия

Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету большой дальности

2023/04/13, 22:20
mig 29
Армия

Берлин одобрил передачу Киеву самолетов МиГ-29

2023/04/13, 21:10
6437e9744ce866437e9744ce8716813858446437e9744ce816437e9744ce83
Армия

Генерал Рамиз Тахиров обсудил с главой Бюро Нацгвардии США подготовку военных пилотов

2023/04/13, 15:44