Разведка Великобритании: ЧВК «Вагнер» возобновили наступление, ВСУ отходят

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Российская армия и ЧВК «Вагнер» улучшили взаимодействие в Бахмуте и возобновили наступление, ВСУ организованно отходят. Об этом сообщает разведка Великобритании.

В частности, сообщается, что штурмовые группы «Вагнера» продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов — севернее и южнее.

Украинские силы испытывают значительные сложности со снабжением, но с тех позиций, которые они были вынуждены уступить, они отошли организованно, говорится в свежем отчете.

При этом в отчете говорится, что «украинские войска все еще обороняются в западных районах города», но в последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артобстрелу.