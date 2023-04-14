«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Nar создает новые рабочие места для слабослышащих

SAS S KIL

В рамках проекта «Школа обучения» компания Nar, придающая особое значение интеграции в общество людей с нарушениями речи и слуха, организовала обучение 20 девушек профессии маникюра.  Дамам, успешно прошедшим обучение, были вручены профессиональные сертификаты, а оператор мобильной связи подарил им необходимые наборы маникюрного оборудования для открытия собственного малого бизнеса.  Основная цель проекта – обеспечить финансовую свободу участников и вывести их в общество как личностей, способных самостоятельно стоять на ногах.

Большинство участников уже начали работать в этой области.  Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, который обратил внимание на пользу этой позитивной тенденции для общества, сказал: «Как мобильный оператор, наша главная цель — помочь людям всегда оставаться на связи.  В связи с этим поддержка людей с нарушениями слуха и речи является ключевой частью нашей стратегии корпоративной социальной ответственности.  На протяжении многих лет Nar предпринимает важные шаги для того, чтобы эти люди получили новые профессии, получили новые знания и, конечно же, обеспечили свою финансовую свободу.  Мы намерены продолжать эти проекты постоянно».

«Школа обучения» победила в номинации «Лучший социальный проект» на конкурсе «Eventiada IPRA Golden World Awards» (Международная ассоциация по связям с общественностью Golden World Award).  Подробную информацию о других социальных проектах, реализуемых мобильным оператором, вы можете получить здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.  Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Теги:
Из этой рубрики
29627430
Общество

Более 10 тысяч мальков каспийского лосося выпущены в Каспий

2023/04/14, 14:24
yay f sli146584162114664875851498024013 1 1529496625
Общество

Завтра в Азербайджане прогреется до 27 градусов

2023/04/14, 13:14
SAS S KIL
Общество

Nar создает новые рабочие места для слабослышащих

2023/04/14, 13:00
35be6419 c5c3 3d6a 9325 929a6752868f 850
Общество

Фонд YAŞAT закрыл долг раненого в боях за Шушу гази

2023/04/14, 11:41
Mecnun
Общество

Ильхам Алиев назначил нового министра сельского хозяйства

2023/04/14, 11:33
fergus
Общество

Фергус Олд призвал осудить Армению за пытки азербайджанского солдата

2023/04/14, 11:13
Screenshot 41
Общество

США обеспокоены пытками азербайджанского военнослужащего в Армении

2023/04/14, 11:02
6438efd197ae26438efd197ae316814530096438efd197ae06438efd197ae1
Общество

В Физулинском районе ремонтируют три водохранилища (фото)

2023/04/14, 11:00
14d0920 2 e1681454657228
Общество

В Ясамальском районе обнаружена ручная граната (видео)

2023/04/14, 10:43