Следком Армении отверг причастность азербайджанца к убийству охранника

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У следствия нет никаких улик в причастности азербайджанцев к убийству сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян.

На данный момент нет никакой информации, что убийство охранника Зангезурского комбината было совершено азербайджанцами, подчеркнул он.

Накануне армянские СМИ обвинили взятого в плен на территории Армении солдата ВС Азербайджана в убийстве охранника и совершении диверсии.