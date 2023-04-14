В Физулинском районе ремонтируют три водохранилища (фото)

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В Физулинском районге проводятся ремонтно-восстановительные работы на трех водохранилищах.

Как сообщил представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, на территории освобожденного Физулинского района располагаются водохранилища Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Ашагы Конделенчай.

По его словам, первое водохранилище было введено в эксплуатацию в 1951, второе – в 1962, а третье – в 1980 году.Первые два водохранилища питают водохранилище Ашагы Конделенчай:

«За 30 лет все три водохранилища пришли в аварийное состояние. Ремонтные работы проводятся параллельно на всех трех водохранилищах. Все работы планируется завершить в октябре этого года».