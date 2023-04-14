Писториус набросился с критикой на Макрона

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Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа является «вассалом» США. Об этом телеканалу ZDF заявил министр обороны Германии.

«Я считаю этот комментарий неудачным, но думаю, что Елисейский дворец внес в него некоторые коррективы. Нам никогда не грозила опасность стать вассалом Соединенных Штатов», — добавил министр.

Писториус сказал, что для Европейского союза важно «иметь возможность говорить о внешней политике и политике безопасности и определять свою позицию в консультации со своим трансатлантическим союзником, Соединенными Штатами».

Министр обороны отметил, что это не помогает разграничивать разные позиции. «Это только помогает внешней политике Китая», — добавил Писториус.