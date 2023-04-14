США собрались передать замороженные резервы ЦБ России Украине

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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.

Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, которые заморозили США и их союзники в размере 300 млрд долларов.