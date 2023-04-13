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Чавушоглу отметил важность развития связей с Баку и заявил о стремлении Азербайджана в «Исламскую восьмерку»

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«Развитие наших отношений с братскими странами, особенно с Азербайджаном, имеет жизненно важное значение».

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Haber Türk.

Министр при этом отметил, что Азербайджан подал заявку на вступление в «Исламскую восьмерку» (D8).

«Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Например, можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20? Нам нужно превратить D-8 в D-20», — сказал Чавушоглу.

«Исламская восьмерка» (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

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