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Байден констатировал «ошибку Путина по всем фронтам»

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Российский президент Владимир Путин недооценил решимость мира в отношении Украины, и ошибся «по всем фронтам». Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, передает Sky News.

Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден «обрушился» на Путина, заявив, что президент РФ «думал, что мир будет смотреть в другую сторону», когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

«Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и рухнет в момент испытаний – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам», – заявил Байден.

Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.

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