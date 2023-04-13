ANAMA: Выявлен высокий уровень загрязнения минами территорий гражданского назначения

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В результате непрерывной деятельности, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, выявлен высокий уровень загрязнения минами территорий гражданского назначения, разрушенных населенных пунктов, кладбищ, садов, окрестностей водных источников и других территорий, обладающих социально-экономической значимостью. Об этом говорится в сообщении ANAMA.

«Из 290 граждан, раненных в результате разрыва мин в постконфликтный период, 142 погибли или получили ранения различной степени тяжести в результате взрывов, произошедших именно на таких территориях», — говорится в сообщении.