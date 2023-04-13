Берлин одобрил передачу Киеву самолетов МиГ-29

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Правительство Германии одобрило реэкспортную заявку правительства Польши на поставку 5 МиГ-29 из запасов Восточно-Германской национальной народной армии (ГДР) в Украину.

«Рад сообщить нашим польским партнерам, что мы можем поставить Украине 5 МиГ-29 из бывших запасов ВС ГДР», — говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Писториус заявил, что они получили заявку сегодня, и сказал: «Как министр федеральное правительство, я приветствую тот факт, что мы пришли к этому решению. Этот шаг показывает, что Германии можно доверять».