ANAMA: Взрыв мины в Лачине произошел у входа в жилой дом (фото)

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Взрыв мины в Лачине, в результате которого пострадал один человек, произошел у входа в жилой дом.

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Данная информация приводится в сообщении пресс-службы Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Наглядным примером минного террора является умышленное загрязнение армянской стороной минами и другими взрывоопасными боеприпасами территорий, не имеющих военной значимости.

В результате непрерывной деятельности, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, был выявлен высокий уровень загрязнения минами территорий гражданского назначения, разрушенных населенных пунктов, кладбищ, садов, окрестностей водных источников и других территорий, обладающих социально-экономической значимостью. Из 290 граждан, раненных в результате разрыва мин в постконфликтный период, 142 погибли или получили ранения различной степени тяжести в результате взрывов, произошедших именно на таких территориях.

Принимая во внимание такие факты, еще раз обращаясь с призывом к нашим гражданам, просим не выходить за пределы маршрута, используя только безопасные линии маршрута, а именно осуществлять соответствующую деятельность в районах, где проводились операции по разминированию, проявлять бдительность и ответственность.