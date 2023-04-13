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Цвиянович: Азербайджан всегда был рядом с нами

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Мы решили открыть сегодня новую страницу нашего сотрудничества и приступить к более плодотворному взаимодействию.

Об этом заявила председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ее слова приводит «Азертадж».

Отметив, что Азербайджан всегда был рядом с Боснией и Герцеговиной в трудное время, Желка Цвиянович сказала: «Пользуясь случаем, выражаю признательность господину президенту Алиеву и вашей стране за помощь, оказанную во время наводнения, произошедшего в нашей стране в 2014 году. Наш народ столкнулся с большими трудностями, и Азербайджан в то время был рядом с нами. Позднее, в период пандемии коронавируса, Азербайджан вновь оказал нам помощь. В течение всего этого времени Азербайджан реализовал в нескольких наших городах важные, необходимые инфраструктурные проекты. Был создан медицинский центр в городе Баня-Лука, заложен парк дружбы в городе Сараево. В то же время в Сараево было создано медицинское учреждение. Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами».

Азербайджан для нас очень важная страна, добавила Желка Цвиянович.

«Сегодня мы заявляем, что являемся дружественными странами, поддерживаем друг друга на международной арене, и наши двусторонние отношения поднимутся на более высокий уровень. Очень рада, что мы видим развитие и в этом вопросе», — отметила Желка Цвиянович.

«Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами», — добавила она.

«Эта Декларация позволит нам осуществлять более тесный политический диалог, а также более плодотворное экономическое сотрудничество. Благодаря этому мы – деловые круги, государственные структуры — получим экономическую выгоду, в то же время начнется сотрудничество в области безопасности», — добавила Председатель Президиума Боснии и Герцеговины.

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