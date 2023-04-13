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Азербайджан осудил провокационные высказывания Пашиняна

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Совершенно безосновательно и неприемлемо то, что в своем выступлении на заседании правительства 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в последней провокации в Лачинском направлении и в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках пражской и сочинской встреч.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с утверждениями, высказанными премьер-министром Армении Пашиняном во время его выступления на заседании правительства 13 апреля.

То, что, ссылаясь на распространенное накануне заявление Евросоюза, премьер-министр повторил идею использования в качестве основы для делимитации линии границы 1991 года, содержит ряд необъективных моментов. Хотелось бы напомнить премьер-министру Армении, что в результате оккупационной политики, начатой Арменией против Азербайджана, в 1990 году были оккупированы Арменией села Керки и Баганис Айрым. В то же время известно, что, вопреки трехстороннему заявлению, Армения всё ещё не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана и удерживает под оккупацией 8 азербайджанских сел. В связи с этим премьер-министру следует сначала уточнить, что он имеет в виду под границами 1991 года.

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