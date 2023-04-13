Община Западного Азербайджана выступила с осуждением пыток нашего воина армянами

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Община Западного Азербайджана осудила пытки азербайджанского военнослужащего в Армении.

В заявлении организации говорится:

«В средствах массовой информации Армении распространились видео и фотоснимки, на которых видно, как связанный, безоружный солдат азербайджанской армии подвергается пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов Армении и других лиц.

Это очередное яркое свидетельство грубого нарушения обязательств, возложенных на Армению Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и другими важными международными актами. Это также очередное проявление широко распространенной в этой стране этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев.

Зангезурская земля, где в свое время азербайджанцы составляли большинство и были насильственно изгнаны, в очередной раз стала свидетелем пыток азербайджанцев со стороны Армении.

Община решительно осуждает это гнусное преступление, призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям правительства Армении и исполнителей преступления и обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих, которые в связи с неблагоприятными погодными условиями сбились с пути и перебрались на подконтрольную Армении территорию».