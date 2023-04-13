«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Община Западного Азербайджана выступила с осуждением пыток нашего воина армянами

zapad

Община Западного Азербайджана осудила пытки азербайджанского военнослужащего в Армении.

В заявлении организации говорится:

«В средствах массовой информации Армении распространились видео и фотоснимки, на которых видно, как связанный, безоружный солдат азербайджанской армии подвергается пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов Армении и других лиц.

Это очередное яркое свидетельство грубого нарушения обязательств, возложенных на Армению Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и другими важными международными актами. Это также очередное проявление широко распространенной в этой стране этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев.

Зангезурская земля, где в свое время азербайджанцы составляли большинство и были насильственно изгнаны, в очередной раз стала свидетелем пыток азербайджанцев со стороны Армении.

Община решительно осуждает это гнусное преступление, призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям правительства Армении и исполнителей преступления и обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих, которые в связи с неблагоприятными погодными условиями сбились с пути и перебрались на подконтрольную Армении территорию».

Теги:
Из этой рубрики
ayxan gadjizade pressslujba MID2
Политика

Азербайджан осудил провокационные высказывания Пашиняна

2023/04/13, 19:57
aliev sviyanovich press3
Политика

Цвиянович: Азербайджан всегда был рядом с нами

2023/04/13, 19:54
mid aze2
Политика

Баку призвал мировую общественность дать должную оценку насилию Армении над военнопленными

2023/04/13, 19:33
gafarova 1 1
Политика

Гафарова проинформировала Матвиенко об армянской военной провокации (фото)

2023/04/13, 19:10
zapad
Политика

Община Западного Азербайджана выступила с осуждением пыток нашего воина армянами

2023/04/13, 18:43
pashinan osmani
Политика

Османи обсудил с Пашиняном ситуацию на Лачинской дороге и делимитацию границы с Азербайджаном

2023/04/13, 18:29
16813854451643839779 1000x669
Политика

Визит Алиева в Сараево в центре внимания СМИ БиГ

2023/04/13, 16:57
1 3
Политика

Ильхам Алиев анонсировал новую эру в отношениях с БиГ

2023/04/13, 16:42
16813854451643839779 1000x669
Политика

Баку и Сараево подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

2023/04/13, 15:31