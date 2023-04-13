Патрушев недоволен попытками ввести нормы шариата на Северном Кавказе

336 Просмотров

В регионах Северного Кавказа не прекращаются попытки навязать обществу применение норм шариата вместо светских законов. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп», — приводит ТАСС его слова.

Патрушев обратил внимание на противоречия, которые, по его словам, сохраняются среди представителей религиозной общины. Они вызваны личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников, а также борьбой за распределение финансовых потоков, заявил секретарь Совбеза.