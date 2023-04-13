Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины была для нас очень важна

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Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы пришли к единой позиции в связи с будущим развитием отношений между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, и отныне они будут развиваться по восходящей линии.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что история наших отношений тоже очень хорошая, глава государства отметил: «Особенно консультации и связи в политической плоскости подняли наши отношения на высокий уровень. В рамках международных организаций мы во всех вопросах поддерживали друг друга, и эта поддержка ощущается и сегодня. В частности, позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана была для нас очень важна, особенно в период оккупации».