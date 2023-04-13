«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Норвегия обнаружила, что 15 дипломатов российского посольства — сотрудники разведки под прикрытием

25161728.440232.1341

Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата, об этом сообщили в МИД королевства. Власти Норвегии наблюдали за их деятельностью и выяснили, что дипломаты — на самом деле сотрудники российской разведки под прикрытием. Соответствующие офицеры должны в ближайшее время покинуть Норвегию.

«15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, — сообщила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. — Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов».

В сообщении также отмечается, что Норвегия — не единственная страна, которая предпринимает шаги по пресечению тайной деятельности российской разведки. Многие европейские страны в последнее время сократили количество российских разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием, и ужесточили правила выдачи виз россиянам.

«Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, российским дипломатам рады в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению для проведения тайной разведывательной деятельности», — заявила Хюитфельдт.

Теги:
Из этой рубрики
posolstvo fransii v moskve
Мир

В адрес посольства Франции в Москве пришла посылка с костями

2023/04/13, 18:57
patrush
Мир

Патрушев недоволен попытками ввести нормы шариата на Северном Кавказе

2023/04/13, 18:15
25161728.440232.1341
Мир

Норвегия обнаружила, что 15 дипломатов российского посольства — сотрудники разведки под прикрытием

2023/04/13, 17:55
gutterish
Мир

США заподозрили генсека ООН в симпатиях к России

2023/04/13, 17:47
orig 1510719353 es evrosoyuz turciya 1 c5a22df44fcf22bc8b5eccd3acac85a3
Мир

ЕС добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН»

2023/04/13, 17:35
16813865311298346904 1000x669
Мир

Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины была для нас очень важна

2023/04/13, 16:28
2023 02 01T101859Z 352802874 RC2A2Z9US0C7 RTRMADP 3 GEORGIA POLITICS SAAKASHVILI COURT pic4 zoom 1500x1500 50469
Мир

Саакашвили наградили в Польше премией памяти Леха Качиньского

2023/04/13, 16:19
file 22e61f00f3ee394fd357c3f915e37529
Мир

Генпрокуратура России проверит видео с обезглавливанием бойца ВСУ

2023/04/13, 16:13
wr 960
Мир

Трамп: Макрон «целует Си Цзиньпина в задницу»

2023/04/13, 14:21