Норвегия обнаружила, что 15 дипломатов российского посольства — сотрудники разведки под прикрытием

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Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата, об этом сообщили в МИД королевства. Власти Норвегии наблюдали за их деятельностью и выяснили, что дипломаты — на самом деле сотрудники российской разведки под прикрытием. Соответствующие офицеры должны в ближайшее время покинуть Норвегию.

«15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, — сообщила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. — Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов».

В сообщении также отмечается, что Норвегия — не единственная страна, которая предпринимает шаги по пресечению тайной деятельности российской разведки. Многие европейские страны в последнее время сократили количество российских разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием, и ужесточили правила выдачи виз россиянам.

«Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, российским дипломатам рады в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению для проведения тайной разведывательной деятельности», — заявила Хюитфельдт.