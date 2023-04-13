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Генпрокуратура России проверит видео с обезглавливанием бойца ВСУ

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Генпрокуратура России проверит опубликованное в соцсетях видео с обезглавливанием бойца ВСУ, сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», — говорится в сообщении.

Следственные органы оценят достоверность видео и «примут соответствующее решение».

Ранее Песков заявил, что кадры с обезглавливанием военнослужащего ужасны, нужно проверить их достоверность.

11 апреля в пророссийских Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором российские военные отрезают голову еще живому украинскому солдату, лежащему на земле. Далее один из участников этого военного преступления предлагает положить голову украинца в мешок и «отправить командиру». 9 апреля в паблике ВК MILITARY Z появилась фотография черепа, насаженного на ветку. Согласно подписи, фото сделано в Бахмуте и на нем можно видеть останки бойца ВСУ. Украинская волонтерская OSINT-организация InformNapalm сообщила, что случаи обезглавливания российскими боевиками украинцев, в том числе и гражданских, они фиксируют с 2014 года.

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