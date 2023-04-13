Кому симпатизирует Нурлан Сабуров, который собирается дать концерт в Баку?

801 Просмотров

На 13 мая в Баку запланирован концерт российского и казахстанского комика, стендаписта Нурлана Сабурова. Уже развешаны афиши предстоящего мероприятия. Концерт пройдет в Бакинском конгресс-центре. Все бы ничего, если бы не одно «НО».

Пользователи Facebook возмущены предстоящим визитом юмориста в Баку, потому как уверяют, что его супруга во время Второй Карабахской войны на одном из Telegram-каналов поддерживала армянскую сторону, в частности одна из пользовательниц опубликовала статус, в котором отметила, что «написала об этом в Iticket.az в «инстаграме»», но, увы, ее сообщение там даже не прочитали.

«Так вот, увидев сторис его жены, я написала ей, объяснив, что к чему (стоит отметить, всё было культурно, никакого мата, одни факты). Но вместо того, чтобы разобраться в ситуации и извиниться перед Азербайджаном, она просто заблокировала наши аккаунты (я была не одна). То есть она даже не захотела узнать всю правду, и слепо поддержала оккупантов. И сейчас Нурлан даст концерт у нас? В стране, которую оклеветала его жена? Как только дело дошло до «заработать денег», они всё забыли и полюбили нашу страну? Это двуличие, которому нет места на нашей территории! Наши храбрые солдаты отважно защищали Азербайджан, чтобы потом сюда с концертом приезжали те, кто напрочь лишён совести? Надеюсь, вы разделяете моё разочарование, негодование и боль», — написала она.

Со своей стороны отметим, что подобная ситуация наблюдалась и вокруг готовящегося в 2022 году концерта Любовь Успенской в Баку. Тогда азербайджанская общественность справедливо подняла вопрос проармянской позиции певицы и ее безграничной любви к армянам. В итоге концерт Успенской был отменен. В том же году по этой же причине отменили концерт певца Макса Боярских.

Между тем Minval.az выяснил, что концерт Сабурова в Баку организован московской компанией в рамках турне по городам республик постсоветского пространства. Через посредника мы попытались донести до них ситуацию. Хотелось бы узнать, как организаторы относятся к сложившейся ситуации и каким образом попытаются разрулить ее?

Реакция азербайджанского общества совершенно естественна, поскольку наши братья и сыновья не для того проливали кровь за освобождение Карабаха, чтобы те, кто симпатизируют армянам и не скрывают этого, могли беспрепятственно давать в Баку концерты и зарабатывать на этом деньги. Это все равно, что плевок в лицо. Только вот в случае с женой Сабурова мы не располагаем скриншотами, доказывающими ее симпатию к армянам. Даже в этом случае мы понимаем, что Нурлан Сабуров не несет ответственности за слова своей супруги. Однако неизвестно, какой позиции придерживается он сам, учитывая настроение в его семье. Не зря же говорят, что «муж и жена — одна сатана».

Поэтому московским организаторам не помешало бы внести ясность в эту ситуацию, а сам Сабуров мог бы выступить с заявлением относительно своей позиции, дабы поставить точку в этом вопросе.

Minval.az