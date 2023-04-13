«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

baku22

14 апреля завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидаются дожди. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в северных и западных районах интенсивные, гроза, град, в высокогорных районах возможен снег. Утром осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
genprokuratur
Общество

Азербайджан возбудил уголовное дело по факту пыток нашего военнослужащего в Армении

2023/04/13, 16:01
trend azerbaycan bulvari 130423 e1681385290819
Общество

Азербайджан восстановит бульвар Азербайджана в Кахраманмараше

2023/04/13, 15:28
1481886011
Общество

Участника Отечественной войны запытали до смерти в Сальянской тюрьме

2023/04/13, 15:19
243472234
Общество

Опрос: В Азербайджане граждане чувствуют себя в полной безопасности в общественных местах

2023/04/13, 14:52
saburov 2
Общество

Кому симпатизирует Нурлан Сабуров, который собирается дать концерт в Баку?

2023/04/13, 14:16
kamery v detskom sadike.jpg
Общество

В Азербайджане в детсадах появятся камеры

2023/04/13, 14:10
noj 2
Общество

В Баку женщину зарезали в салоне красоты

2023/04/13, 13:47
baku22
Общество

Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2023/04/13, 13:33
ruki v naruchnikah
Общество

В Баку задержали иранского нелегала

2023/04/13, 13:20