Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

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14 апреля завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидаются дожди. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в северных и западных районах интенсивные, гроза, град, в высокогорных районах возможен снег. Утром осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.