Трибунал обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации «Нафтогазу Украины»

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Россию обязали выплатить 5 миллиардов долларов компенсации «Нафтогазу Украины» за убытки по Крыму. Соответствующее решение принял Арбитражный трибунал в Гааге.

Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе «Нафтогаза», в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, компания имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.