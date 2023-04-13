Число казней в Иране в 2022 году увеличилось на 75%, чтобы посеять страх

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В 2022 году в Иране было повешено на 75 процентов больше людей, чем в предыдущие годы, заявили две правозащитные группы.

Правозащитники осудили «машину казни», направленную на распространение страха для подавления протестов, которые потрясли страну.

Известно как минимум о 582 казнях. Это самое большое количество казненных людей в Иране с 2015 года и значительно превышает показатель 2021 года — 333 приведенных в исполнение смертных приговора, говорится в отчете базирующейся в Норвегии правозащитной организации Ирана (IHR) и базирующейся в Париже организации «Вместе против смертной казни» (ECPM).

После начала беспорядков, вызванных смертью Махсы Амини, арестованной за нарушение исламского дрескода для женщин, власти начали репрессии, в ходе которых четыре человека были повешены по делам, связанным с протестами, а казни вызвали международный резонанс.

Директор IHR Махмуд Амири Могаддам сказал, что в то время как международная реакция сдерживала казни, связанные с протестами, Иран приговаривал своих граждан к смерти по другим обвинениям, чтобы запугать население в целом.

«Международная реакция на смертные приговоры протестующим затруднила Исламской Республике приведение их в исполнение. В качестве компенсации и для того, чтобы посеять страх среди людей, власти усилили казни по неполитическим обвинениям. Это малозатратные жертвы машины казни Исламской Республики», — сказал он.

В отчете говорится, что после того, как четверо мужчин были казнены по обвинениям, связанным с протестами, еще сотне протестующих были приговорены к смертной казни или им были предъявлены обвинения, предусматривающие смертную казнь.

В отчете выражается тревога по поводу резкого роста числа казней, связанных с наркотиками, после начала протестов.

Снижение числа казней, связанных с наркотиками, вызванное поправками 2017 года к закону о борьбе с наркотиками, стало причиной снижения общего числа казней в Иране до 2021 года.

Более половины казненных после начала протестов и 44 процента из 582 казней, зарегистрированных в 2022 году, были связаны с наркотиками.

Это более чем вдвое превышает число казней, связанных с наркотиками, в 2021 году и в десять раз превышает количество казней, связанных с наркотиками, в 2020 году.

В отчете говорится, что на представителей преимущественно мусульманского суннитского меньшинства белуджей приходится 30 процентов всех казней по всей стране, в то время как они составляют лишь 2-6 процентов населения Ирана.

В докладе говорится, что число казненных курдов и арабов из числа этнических меньшинств также было непропорциональным, особенно за преступления, связанные с наркотиками.

«Смертная казнь является частью систематической дискриминации и обширных репрессий, которым подвергаются этнические меньшинства Ирана», — говорится в заявлении.