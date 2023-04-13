Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ почти готово, но есть одно «но» (видео)

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Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт на глубину 30 сантиметров, что потребует еще несколько недель солнечной погоды.

«Они задолбали своим нытьем, эта западная пресса. Особенно Washington Post, ноет и ноет, вечно все им не так, все им плохо, криво-косо. Главное препятствие для контрнаступления — это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут в Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь… Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды. А по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история, и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%», — подчеркнул Арестович.