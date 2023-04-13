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Османи: Работа Минской группы заморожена

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Работа Минской группы в настоящее время заморожена, но этот формат может еще понадобиться, сказал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

Как отметил Османи, ОБСЕ поддерживает Минскую группу. В Организации знают об ином мнении некоторых сторон по поводу ее работы, а также об изменившихся геополитических обстоятельствах, динамике отношений между сопредседателями и отсутствии совместной работы.

«Работа Минской группы в настоящее время заморожена. Но не стану исключать, что при возникновении соответствующих условий роль Минского формата вновь повысится. ОБСЕ – это не только Минская группа, у Организации есть множество других инструментов и механизмов, которые могут быть использованы для поддержки мирного процесса между армянами и азербайджанцами», – сказал действующий председатель ОБСЕ.

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