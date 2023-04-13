Уволена скандальный директор детдома № 3

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Сегодня в детском доме № 3 Хатаинского района состоялась встреча руководителя Аппарата главы Исполнительной власти города Баку и ответственных работников с коллективом детского дома. Директор детского дома №3 Хатаинского района Махбуба Гусейнова была уволена.

Как сообщили в ИВ, в руководстве учреждения произошли изменения и на эту должность была назначена Гульнара Шамиева.

Также руководству учреждения были даны соответствующие поручения по устранению замечаний, сделанных комиссией, созданной в связи с недавними событиями в детском доме.

Было особо отмечено, что сегодня наша страна стремительно развивается, во всех сферах достигаются высокие достижения, и что в соответствии с такими темпами развития для воспитывающихся здесь детей должен быть подготовлен соответствующий план действий, и его реализация должна быть обеспечена.