«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Уволена скандальный директор детдома № 3

mehbube

Сегодня в детском доме № 3 Хатаинского района состоялась встреча руководителя Аппарата главы Исполнительной власти города Баку и ответственных работников с коллективом детского дома. Директор детского дома №3 Хатаинского района Махбуба Гусейнова была уволена.

Как сообщили в ИВ, в руководстве учреждения произошли изменения и на эту должность была назначена Гульнара Шамиева.

Также руководству учреждения были даны соответствующие поручения по устранению замечаний, сделанных комиссией, созданной в связи с недавними событиями в детском доме.

Было особо отмечено, что сегодня наша страна стремительно развивается, во всех сферах достигаются высокие достижения, и что в соответствии с такими темпами развития для воспитывающихся здесь детей должен быть подготовлен соответствующий план действий, и его реализация должна быть обеспечена.

Теги:
Из этой рубрики
buta airways
Общество

Летевший в Тбилиси самолет вернулся обратно в Баку

2023/04/13, 12:04
756373639356950
Общество

Пожар в цеху в поселке Бина оказался умышленным поджогом

2023/04/13, 11:44
Screenshot 12
Общество

Баку обратился в международные организации в связи с пропавшими на границе с Арменией военными

2023/04/13, 11:26
blinken3 e1679509866961
Общество

Община Западного Азербайджана направила письмо Блинкену

2023/04/13, 11:25
mehbube
Общество

Уволена скандальный директор детдома № 3

2023/04/13, 11:06
trend mina main 220421 e1664800543912
Общество

МИД: Армения должна предоставить точные минные карты

2023/04/13, 10:51
turma
Общество

Осужденные на пожизненный срок ветераны Карабахской войны в ожидании большого помилования

2023/04/13, 10:48
dollari
Общество

Исследование: в среднем в Азербайджане $1 млн можно заработать почти за 229 лет

2023/04/13, 00:03
dtp
Общество

В автоаварии в Шамкире пострадали мать с сыном

2023/04/12, 23:49