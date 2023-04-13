МИД: Призываем Францию воздержаться от заявлений, подстрекающих Армению к очередным провокациям

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Заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 12 апреля в поддержку Армении в связи с провокацией армянской стороны 11 апреля против наших позиций, расположенных в Лачинском районе, не отражает действительности.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Франция, которая была посредником в азербайджано-армянском конфликте на протяжении почти 25 лет и так и не дала оценки агрессорской и оккупационной политике Армении, не стремится к урегулированию конфликта, ведет клеветническую кампанию против нашей страны после того, как Азербайджан положил конец оккупации и урегулировал конфликт самостоятельно. Этим заявлением Франция в очередной раз продемонстрировала, что занимает несправедливую позицию.

Примером предвзятости Франции по отношению к нашей стране является позиция французской стороны, которая не призывает Армению уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не требует от Армении вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, а лишь в одностороннем порядке заявляет, что важно уважать только территориальную целостность Армении.

Призываем французскую сторону воздержаться от подобных заявлений, подталкивающих Армению к очередным провокациям и оказывающих поддержку реваншистским силам.