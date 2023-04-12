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Турция и Болгария нарастят поставки газа из Азербайджана

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Турция и Болгария в конце апреля планируют подписать соглашение о расширении газовой инфраструктуры между двумя странами, а также соглашения с Венгрией, Румынией и Словакией, что позволит нарастить объемы поставок природного газа из Азербайджана в страны Европы.

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Об этом заявил на брифинге министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов, которого цитирует Болгарское национальное телевидение.

Он отметил, что на будущий год Болгария сможет получать СПГ через терминал в греческом Александруполисе, через турецкий порт Мармара-Эреглиси и азербайджанский природный газ через болгаро-греческий межсистемный газопровод.

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