Турция и Болгария нарастят поставки газа из Азербайджана

55 Просмотров

Турция и Болгария в конце апреля планируют подписать соглашение о расширении газовой инфраструктуры между двумя странами, а также соглашения с Венгрией, Румынией и Словакией, что позволит нарастить объемы поставок природного газа из Азербайджана в страны Европы.

Читайте также: Чавушоглу: Турция и Азербайджан пытаются помочь странам Юго-Восточной Европы

Об этом заявил на брифинге министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов, которого цитирует Болгарское национальное телевидение.

Он отметил, что на будущий год Болгария сможет получать СПГ через терминал в греческом Александруполисе, через турецкий порт Мармара-Эреглиси и азербайджанский природный газ через болгаро-греческий межсистемный газопровод.