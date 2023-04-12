Украина обратилась в МУС в связи с жестокой казнью своего военного

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Министерство иностранных дел Украины призвало Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) безотлагательно обратить внимание на казнь украинского пленнного российскими военными. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в среду, 12 апреля.

«Армия РФ продолжает совершать страшные военные преступления в Украине. Ошеломлены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленника. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других городах и селах.

В МИД считают, что Россия сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, преднамеренного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских лиц.

Дипломаты также отметили, что убийство военнопленного является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римским уставом МУС. По Римскому уставу такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

В МИД призвали Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание «на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины».