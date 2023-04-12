«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Украина обратилась в МУС в связи с жестокой казнью своего военного

mid ukraini

Министерство иностранных дел Украины призвало Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) безотлагательно обратить внимание на казнь украинского пленнного российскими военными. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в среду, 12 апреля.

«Армия РФ продолжает совершать страшные военные преступления в Украине. Ошеломлены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленника. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других городах и селах.

В МИД считают, что Россия сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, преднамеренного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских лиц.

Дипломаты также отметили, что убийство военнопленного является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римским уставом МУС. По Римскому уставу такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

В МИД призвали Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание «на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины».

Теги:
Из этой рубрики
mid ukraini
Мир

Украина обратилась в МУС в связи с жестокой казнью своего военного

2023/04/12, 23:07
narkomania
Мир

Растет численность армии армянских наркоманов

2023/04/12, 22:37
putin20
Мир

Прибыв в Австрию, Путин будет арестован

2023/04/12, 22:10
pashin1
Мир

Пашинян обвинил своих военачальников в распространении паники

2023/04/12, 21:12
sanktsii2
Мир

США обложили санкциями представителей Армении

2023/04/12, 20:22
zelen orden dudaev1
Мир

Зеленский стал кавалером ордена имени Джохара Дудаева (фото)

2023/04/12, 19:38
vaagn xacatran
Мир

Президент Армении уволил командующего погранвойсками

2023/04/12, 18:55
1e5a3c84 510e 36fd 8e0e 5295e59ac9e8 850
Мир

Мирзоян захотел переговоров с Байрамовым

2023/04/12, 17:42
756127294085464
Мир

Боррель не поедет в Китай из-за положительного теста на COVID-19

2023/04/12, 17:36