Растет численность армии армянских наркоманов

115 Просмотров

В Армении наблюдается рост числа лиц, употребляющих наркотики. Об этом на заседании Национального Собрания заявила 12 апреля заместитель министра здравоохранения республики Лена Нанушян.

По ее словам, наркотиками начинают «баловаться» лица все более молодого возраста.

«Компетентные ведомства уже получили от премьер-министра Армении Никола Пашиняна соответствующие поручения», — сообщила замминистра.

Она, в частности, отметила, что случаи употребления наркотиков среди женщин в последние годы также увеличились. «В основном, конечно, используются синтетические психостимуляторы», — добавила Нанушян.