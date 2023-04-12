Прибыв в Австрию, Путин будет арестован

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Вена исполнила бы решение Международного уголовного суда (МУС) и произвела бы арест президента РФ Владимира Путина, если бы тот посетил Австрию. Об этом заявила австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер, комментируя ордер МУС, юрисдикцию которого РФ не признает.

«Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному и уголовному праву. Я была когда-то судьей по уголовным делам на своей гражданской работе, и выдача МУС этого международного ордера означает, что если он (Владимир Путин) ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест», — заявила Эдтштадлер в интервью Tagesspiegel.