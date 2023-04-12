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Пашинян обвинил своих военачальников в распространении паники

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В ходе боевых действий с Азербайджаном бывали случаи, когда высокопоставленные армянские военные сами распространяли панику. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Его слова приводит «Спутник».

Премьер заверил, что никаких приказов совершать противоправные действия он военным не давал, а значит, они «из других мест получали эти приказы».

Обращаясь к депутату Андранику Кочаряну, он выразил надежду, что в ходе работы возглавляемой им комиссии все факты предательства и саботажа всплывут наружу.

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