Военным США запрещено первыми атаковать россиян, заявил Херш

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Военным США, которые находятся в Румынии и Польше, поручено не атаковать российские войска первыми, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Речь идёт о бригаде 82-й воздушно-десантной дивизии, которая проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы, а также о 101-й воздушно-десантной дивизии, развёрнутой в Румынии.

«Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — цитирует Херша РИА Новости.

Общая численность двух бригад может превышать 20 тыс. человек, отметил он.