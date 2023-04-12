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Официальная информация АПБА об отравлении в столичной школе

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Агентство продовольственной безопасности распространило информацию о предварительных результатах расследования, проведенного в связи с проблемами со здоровьем у 7 учеников после приема пищи в средней школе № 20 им. А.Гусейнзаде, расположенной в Ясамальском районе Баку.

Согласно информации Агентства, в ходе проверки было установлено, что 6 апреля 7 учеников, обучающихся в разных классах школы, ели жареные нагетсы, 1 ученик съел донер (шаурму).

«После этого в самочувствии учащихся наблюдались боли в эпигастральной области, тошнота, головная боль, головокружение. Сразу после оказания первой медицинской помощи в медпункте школы учащимся была вызвана скорая помощь. В ходе проверки, проведенной в общеобразовательной школе №20 в связи с указанным происшествием, было установлено, что ООО TAİS İKF работает в столовой по арендному договору, а указанное питание в школу было привезено этой компанией в приготовленном виде в термобоксах. Указанные продукты продаются на витринах (горячих и холодных витринах, открытых витринах). Также в ходе проверки было установлено, что после того, как продукты питания были доставлены в школу, температура и влажность не контролировались.

В то же время в ходе проверки были взяты и переданы в соответствующие лаборатории пробы с пищевой продукции 26 различных наименований, мазки с рук 6 работников и с 20 поверхностей, используемых инструментов и приборов.

Агентство продолжает внеплановые инспекционные мероприятия на предприятии по приготовлению и доставке продуктов питания, принадлежащем ООО TAIS IKF, функционирующем по адресу: г. Баку, Наримановский район, улица А.Гаибова, дом 5. О результатах проверки общественность будет проинформирована дополнительно», — говорится в информации.

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