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Миллиардер Ахметов потребует от РФ компенсации за потерю активов на Донбассе

Rinat

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов намерен через арбитражный суд потребовать от России компенсацию за потерю своих активов в Донецкой и Луганской областях в 2014-2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной группы SCM Ахметова.

В иске бизнесмен потребует компенсировать все убытки, которые он понес из-за вмешательства в деятельность его компаний или экспроприации активов самопровозглашенными ДНР и ЛНР “под руководством или контролем России”, заявили в SCM. В какой суд будет подан иск, не уточняется.

В иске перечислены десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость, в том числе “Енакиевский металлургический завод”, угольные предприятия “ДТЭК Ровенькиантрацит” и “ДТЭК Свердловантрацит”, учебно-тренировочная база “Кирша” футбольного клуба “Шахтер” и стадион “Донбасс Арена”.

В заявлении Рината Ахметова, которое цитирует SCM, сказано, что средства, которые должна возместить Россия, в будущем направят на “восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины”.

Ранее Ахметов обращался в международные судебные инстанции – в 2018 году в арбитражный суд в Гааге с иском о потере энергетических активов ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году – в Европейский суд по правам человека с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России. О принятии решений по этим делам не сообщалось.

Ринат Ахметов – богатейший человек Украины. По оценке украинского Forbes, с февраля по декабрь 2022 года состояние бизнесмена снизилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.

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