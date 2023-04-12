⚡️Россия потребовала у Армении разъяснений

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Россия запросила у Армении разъяснения об участии Еревана в совместных учениях с НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа», — сказала она.

«Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», — добавила дипломат (все цитаты по ТАСС).