Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

62 Просмотров

12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокаций Армении 11 апреля.

Министр Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили стоящие на повестке дня вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую региональную ситуацию.