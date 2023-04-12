«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

63e4e486f09be63e4e486f09bf167594509463e4e486f09bc63e4e486f09bd

12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокаций Армении 11 апреля.

Министр Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили стоящие на повестке дня вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую региональную ситуацию.

Теги:
Из этой рубрики
Общество

В Лачинском районе на мине подорвался пастух

2023/04/12, 15:04
63e4e486f09be63e4e486f09bf167594509463e4e486f09bc63e4e486f09bd
Общество

Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

2023/04/12, 14:45
43ce99d5 3db6 3328 bea0 ed66514996a6
Общество

Снова предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/04/12, 13:42
veter
Общество

Завтра в Баку усилится ветер

2023/04/12, 13:05
azal a320
Общество

По итогам проверки AZAL выплатил в госбюджет более 7 миллионов манатов

2023/04/12, 11:56
1448282780 manat valyuta 005
Общество

Счетная палата выявила нарушений на почти полмиллиарда манатов

2023/04/12, 11:54
herbi prokurorlug main new 170818
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту очередной армянской провокации

2023/04/12, 11:50
resize
Общество

Ниязи Новрузов лишился министерской должности

2023/04/12, 11:27
2 1
Общество

В Гейгеле бывший зек сжег два дорогих автомобиля

2023/04/12, 09:32