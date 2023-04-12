12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокаций Армении 11 апреля.
Министр Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили стоящие на повестке дня вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую региональную ситуацию.