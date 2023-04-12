Mинобороны: В результате вчерашней провокации ранены 4 азербайджанских военнослужащих

215 Просмотров

Наши военнослужащие, пострадавшие в результате провокации, эвакуированы в медучреждение, сообщает Минобороны Азербайджана.

11 апреля около 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, используя различные виды вооружения, в том числе минометы.

В результате бдительности наших военнослужащих провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении, была решительно предотвращена, огневые точки подавлены, противник понёс значительные потери.

Двое из четырех наших военнослужащих, получивших ранения при предотвращении провокации армянской стороны, эвакуируются из военно-медицинского учреждения, расположенного рядом с местом инцидента, в специализированное военно-медицинское учреждение под строгим наблюдением наших профессиональных врачей посредством санитарной авиации.