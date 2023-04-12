«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Mинобороны: В результате вчерашней провокации ранены 4 азербайджанских военнослужащих

minobor1 2

Наши военнослужащие, пострадавшие в результате провокации, эвакуированы в медучреждение, сообщает Минобороны Азербайджана.

11 апреля около 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, используя различные виды вооружения, в том числе минометы.

В результате бдительности наших военнослужащих провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении, была решительно предотвращена, огневые точки подавлены, противник понёс значительные потери.

Двое из четырех наших военнослужащих, получивших ранения при предотвращении провокации армянской стороны, эвакуируются из военно-медицинского учреждения, расположенного рядом с местом инцидента, в специализированное военно-медицинское учреждение под строгим наблюдением наших профессиональных врачей посредством санитарной авиации.

Теги:
Из этой рубрики
minobor1 2
Армия

Mинобороны: В результате вчерашней провокации ранены 4 азербайджанских военнослужащих

2023/04/12, 13:52
bd0aa14d1df969bb300a9c15f6a6cc9d
Армия

Повышается боеготовность танковых подразделений (видео)

2023/04/12, 12:39
photo 2023 04 12 11 56 56
Армия

В Армении рассказали, как Баку и Ереван достигли вчера договоренности о прекращении огня

2023/04/12, 12:05
a98494ffa3dcf6f0523986664f49cf7b
Армия

Премьер-министр Украины заявил о неготовности страны к контрнаступлению

2023/04/12, 10:42
ELSHAD GASANOV1
Армия

Шехид Эльшад Гасанов лишь месяц назад создал семью (фото)

2023/04/11, 22:46
ukr voen7 1
Армия

Украинцы уничтожили вражеские станции РЭБ

2023/04/11, 22:33
papikan
Армия

Папикян экстренно возвращается в Ереван

2023/04/11, 21:53
883e03bb634027353bdf89272fc51536
Армия

Ответные меры армии Азербайджана: у Армении множество потерь (обновлено)

2023/04/11, 20:40
Obstrel5
Армия

Армения обстреляла азербайджанские позиции: трое бойцов стали шехидами (обновлено, фото)

2023/04/11, 20:28